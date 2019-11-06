Екатеринбург, , 21:04 — REGNUM Проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года необходимо вернуть на доработку. Об этом заявил депутат гордумы Дмитрий Сергин у себя в Facebook.

По словам парламентария, из-за ряда нарушений действующий документ невозможно принять в существующем виде. В частности, до сих пор не отменено решение об утверждении генплана до 2025 года, и при принятии нового генплана будут одновременно существовать два документа.

Также депутат обратил внимание на то, что проект не прошёл согласований с вышестоящими инстанциями, которые могут внести в документ серьёзные изменения.

Сергин направил свои замечания в муниципальный департамент архитектуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге продлили до конца 2019 года общественные обсуждения проекта генплана. Итоги процедуры будут подведены до 27 декабря 2019 года.

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