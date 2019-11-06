Уагадугу, 6 ноября 2019, 21:00 — REGNUM Вооруженные боевики атаковали колонну автобусов с рабочими шахты канадского золотодобытчика Semafo на востоке Буркина-Фасо, 6 ноября передает агентство Reuters.
По сообщению канадской компании, нападение произошло на автодороге между шахтами Fada и Boungou.
Сообщается как минимум о десяти убитых и нескольких десятках раненых и пропавших без вести рабочих и охранниках автоколонны.
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