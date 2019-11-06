Богота, , 22:16 — REGNUM Представитель Национальной индейской организации Колумбии Оскар Монтеро заявил, что дальнейшее развёртывание военных подразделений на территории обитания индейцев однозначно будет означать физическое и культурное истребление этих народов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Данное заявление было сделано вскоре после решения колумбийского правительства расширить присутствие военных в департаменте Каука в связи с участившимися там убийствами жителей индейских общин.

По мнению Монтеро, дальнейшая милитаризация индейских территорий и страны — далеко не лучший способ разрешить все проблемы в стране.

От лица Организации Монтеро выступил за установление прямого диалога с властями, чтобы представители коренных народов Колумбии имели возможность сами решать, какие меры надо предпринять, «чтобы остановить этот геноцид».