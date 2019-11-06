Приштина, , 22:15 — REGNUM 6 ноября студенческий совет факультета образования Косово объявил о том, что 7 ноября студенты данного факультета намерены бойкотировать занятия в связи с решением министерства образования, науки и технологий Косово исключить студентов данного факультета из стипендиальной системы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, студенты заявляют о намерении бороться за свои интересы до конца:

«Учитывая цепь событий, которые вредят нашим самым выдающимся студентам, лишая их стипендии, мы решили защищать интересы студентов всеми средствами до тех пор, пока наши условия не будут реализованы. Поэтому мы, скоординировавшись с лидерами студенческих групп изо всех департаментов магистерских и бакалаврских программ приняли решение бойкотировать занятия 7 ноября с 10 утра».

Представители студенческого сообщества потребовали от министра образования, науки и технологий Косово Шучури Бютючи отмены конкурса на получение стипендий и заявили, что в противном случае протесты будут продолжаться.

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