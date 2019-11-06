Владимир, , 20:51 — REGNUM Во Владимире дело бывшего директора ОАО «Автоприбор» Алексея Мельникова пересмотрит Фрунзенский районный суд. Как сообщил портал «ПроВладимир», такое решение принял Владимирский областной суд, рассмотревший апелляции обеих сторон.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года Мельникова приговорили к 4,5 года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и два эпизода растраты имущества в особо крупном размере.

Подавая апелляцию защита Мельникова заявила о том, что в деле не хватало документов, а при рассмотрении были допущены нарушения. Дело будет пересмотрено, но Мельникову продлили арест — до 5 февраля 2020 года.

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