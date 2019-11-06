Вашингтон, , 20:30 — REGNUM Большинство жителей Европейского союза и Соединенных Штатов Америки считают, что идея либерализма переживает кризис. Опрос проводился агентством Sputnik.Мнения.

Респондентов просили оценить либерализм как современную модель общества, которая предполагает невмешательство государства в экономику, мультикультурализм и изменение традиционного определения семьи.

Подавляющее большинство опрошенных итальянцев (80%) и французов (73%) заявили, что либерализм находится в очень серьезном кризисе.

В Германии с этой точкой зрения согласны 61% опрошенных, в США — 60%, в Великобритании — 58%.

Все они считают, что необходимо развивать другие модели общества.

Примечательно, что американцы и британцы с более высоким уровнем образования чаще соглашаются с тем, что существующая модель либерализма находится в кризисе. А вот в других странах такого мнения в основном придерживаются люди, имеющие низкий или средний уровень образования.

Во Франции либерализм критикуют граждане 35 лет, а также жители сельских коммун. В Германии против либерализма выступают в первую очередь респонденты из Саксонии и Берлина.

В США против либерализма, конечно, выступают сторонники Республиканской партии. А вот сторонники демократов и нерелигиозные американцы в массе своей либерализм поддерживают.