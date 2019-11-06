Казань, , 20:29 — REGNUM В Татарии 6 ноября вновь побит температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Так, максимальная температура воздуха в столице Татарии в этот день в 2013 оду составляла 11,8°С.

При этом 6 ноября 2019 года метеостанция Казань зафиксировала максимальную температуру 12,1°С, метеостанция Казань-Сокол — 12,2°С.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября температура воздуха превысила более чем столетний максимум, который был зафиксирован в этот день в 1905 году. Прошлый температурный рекорд составлял 11,6°С. В рекорд текущего года в дневные часы фиксировался на уровне 12,6°С.