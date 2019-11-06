Москва, , 20:15 — REGNUM По данным аналитиков рынка недвижимости, в этом году за девять месяцев продажи жилой недвижимости выросли почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Тем временем, накануне Нового года россияне особо активно вкладывают свои средства в покупку недвижимости, в связи с чем эксперты рынка ожидают роста продаж по итогам года.

«Учитывая, что с каждым годом цены на недвижимость повышаются, да и в ноябре и декабре, как правило, можно купить квартиру со скидкой, благодаря новогодним спецпредложениям, то некоторые ждут именно конца года, чтобы вложить свои средства. В связи с этим происходит резкий скачок продаж недвижимости примерно на 25», — отмечает Александр Лапидус, партнер CFSManagement.

Как показывает практика, нынче покупатели разборчивые и обращают внимание не только на качество дома, но и на благоустройство придомовых территорий. В жилых комплексах Москвы и Санкт-Петербурга благоустройство является обязательной частью работ застройщика при строительстве любого класса жилья. Придомовые территории должны иметь комплексное решение, включающее в себя все элементы благоустройства: освещение, лавочки, детские площадки, озеленение. Как правило в эконом-классе прилегающие участки больше, чем в элитном сегменте, так как последние располагаются в центре города. При этом необходимый состав элементов не меняется, что влияет на увеличение стоимости реализации 1 кв метра такой территории.

Тяжелее всего приходится застройщикам элитного жилья при строительстве зеленой территории возле дома, так как земля дорогая. В связи с этим, по данным аналитиков, примерно 68% элитных ЖК имеют полноценную зеленую зону.

«До определенного этапа все работы по благоустройству одинаковы в независимости от категории будущего жилья — подготовительные работы, технология устройства оснований, дренажа и пр. Поэтому основное отличие состоит в выбранных материалах — светильниках, МАФ (скамейках, детских и спортивных комплексах), деревьях и пр. Так, в только что построенных элитных комплексах можно увидеть крупные деревья и стриженные формы, а в эконом-классе — молодые растения, не набравшие силу. Еще один пример — покрытие, которое может быть из гранита или бетонной плитки. Таким образом, основная разница заключается в категории выбранных материалов» — отмечает Денис Кусенков, директор по развитию, старший партнер ландшафтной компании «ARTEZA».

Немаловажно заметить, что благоустройством, как правило, застройщики занимаются в последнюю очередь. Поэтому, независимо от сегмента жилья, по словам эксперта, на него выделяется денег не столько, сколько необходимо, а столько, сколько осталось. Если говорить о непосредственном бюджете на полный комплекс работ, эксперты рекомендуют ориентироваться на 7−10 тыс.руб. за метр квадратный в комфорт классе и на 10−15 тыс. руб. в ЖК более высокого уровня.