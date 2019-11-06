Кострома, , 20:13 — REGNUM Костромской суд вынес приговор двум военнослужащим, обвиненным в распространении наркотиков, — сообщает МК в Костроме.

По версии следствия, один из контрактников приобрел партию синтетического наркотика, так называемую «соль». Часть продал своему сослуживцу — наркоману. Второй решил заработать и предложил запрещенное вещество товарищам по части. Один из сослуживцев приобрел «дозу» и передал ее в полицию.

Суд приговорил организатора преступления к восьми годам колонии строгого режима. Его подельник раскаялся в содеянном и получил четыре года колонии общего режима.