Райпур, , 20:56 — REGNUM Главный министр индийского штата Чхаттисгарх и лидер оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) Бхупеш Багхел предложил превратить источник смога на севере страны в органические удобрения. Об этом 6 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В интервью Бхупеш Багхел заявил, что горение пожнивных остатков повысило уровень атмосферного загрязнения в северной Индии на 42−46%. По словам главного министра Чхаттисгарха, высушенные пожнивные остатки «могут послужить отличным удобрением для местных фермеров». «Из 100 кг соломы фермы Чхаттисгарха получают до 60 кг чистейших органических удобрений — вот и решение проблемы смога», — заключил он.

Напомним, что в настоящее время северную Индию укутал плотный смог, вызванный горением пожнивных остатков на полях Харьяны и Панджаба к западу от Дели. В крупных городах региона индекс загрязнения воздуха превысил отметку в 400 пунктов, что соответствует уровню экстремального атмосферного загрязнения.