Сыктывкар, , 19:40 — REGNUM Коми нуждается в увеличении числа работников парашютно-десантной пожарной службы, пишет ИА Комиинформ.

Сегодня, по данным министерства природных ресурсов, эффективное тушение лесных пожаров с имеющимся количеством специализированных лесопожарных сил — 77 человекпарашютно-десантной пожарной службы — возможно только в условиях низкой горимости, каким был, кстати, лесопожарный сезон в этом году.

«Необходимо увеличить численность работников парашютно-десантной службы до 300 человек, в том числе 150 постоянных и 150 временных. Это обеспечит эффективное тушение в условиях средней и низкой горимости — до 600 пожаров в год», — цитирует издание министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Романа Полшведкина.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из острых проблем лесоохраны в Коми является нехватка инспекторов. Сегодня вопросами охраны леса в республике занимаются 33 сотрудника минприроды и 933 сотрудника лесничеств. Всего в республике 36 270,3 тысячи гектаров лесных угодий. При нормативе не более 50 тысяч на одного специалиста количество таких инспекторов в Коми должно составлять не менее 725. Реальное количество штатных единиц инспекторов в республике — 519. Фактически должности занимают — лишь 440 человек.