Екатеринбург, , 20:12 — REGNUM По состоянию на 1 ноября 2019 года в Свердловской области оказалась привита против гриппа почти треть населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в регионе поставили 1 млн 344 тысячи прививок. Вакцинацией оказалось охвачено 32,2% жителей области.

Показатели выросли почти в два раза по сравнению с прошлым месяцем. По состоянию на конец сентября в регионе оказались привиты лишь 17% свердловчан.

Как сообщало ИА REGNUM, только за прошедшую неделю в Свердловской области заболели ОРВИ 20 тысяч 800 человек. Впрочем, данный показатель оказался ниже уровня эпидпорога на 4%.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале ОРВИ заболели 20 тысяч человек