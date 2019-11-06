Сеул, , 19:41 — REGNUM Правительство Республики Корея намерено сократить численность вооружённых сил страны до 500 тысяч человек к 2022 году. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Армия Южной Кореи Republic of Korea Armed Forces

Подобные меры обусловлены демографическими причинами — низкой рождаемостью и стремительным старением населения, в связи с чем количество мужчин, пригодных для прохождения воинской службы, быстро сокращается. Правительство уже проводит масштабную модернизацию вооруженных сил и оснащает их высокотехнологичным вооружением, что снижает потребность в большом числе личного состава.

В настоящее время в вооруженных силах Южной Кореи служат 600 тысяч человек при населении страны в 52 млн человек. Для сравнения, численность северокорейской армии составляет 1,3 млн человек при общей численности населения в 25 млн человек.