Москва, , 19:29 — REGNUM Столичное управление ГИБДД рассказало о районах Москвы, в которых наиболее часто происходят ДТП. Об этом сообщает РБК со ссылкой на московское управление ГИБДД.

Лидером «антирейтинга» стал район Выхино-Жулебино, где, согласно статистике, с января по сентябрь 2019 года произошло 120 ДТП, в результате которых погибли восемь человек и пострадали ещё 144 человека. Данный район продемонстрировал рост показателя на 17,6% по сравнению с 2018 годом.

Ещё один район ЮВАО — Люблино — стал вторым в данном списке: там случилось 118 ДТП с четырьмя погибшими и 142 ранеными.

Замыкает тройку «антирейтинга» еще один юго-восточный район — Марьино. Согласно статистике, здесь произошло 108 аварий с пятью погибшими и 117 ранеными.

Что же касается округов Москвы, то первое место в списке аварийности занял ЮАО: в этом округе произошло 816 аварий, в которых погибли 39 человек и пострадал 941 человек. Последние же места в «антирейтинге» округов заняли Троицкий АО (111 аварий, четверо погибших и 125 пострадавших) и Зеленоградский АО (151 авария, 23 погибших и 207 раненых).