Аддис-Абеба, , 19:40 — REGNUM Национальная комиссия по управлению рисками стихийных бедствий Эфиопии (NDRMC) заявила об отказе от парадигмы устранения последствий стихийных бедствий в пользу перехода к управлению рисками в качестве постоянной климатической программы в стране. ОБ этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Заместитель комиссара Дамене Дарота заявил, что географическое положение Эфиопии и ее разнообразная экология делают ее уязвимой к стихийным бедствиям, вызванным изменениями климата, главным образом, к засухе и наводнениям. Он подчеркнул, что изменения климата станут еще более ощутимыми в ближайшие годы.

«Мы будем прилагать усилия, направленные на снижение риска возникновения стихийных бедствий в контексте нашей новой Национальной политики и стратегии управления рисками стихийных бедствий. Также мы приступили к разработке инструмента реализации наших планов», — отметил заместитель комиссара.

Заявив, что в управлении рисками стихийных бедствий применяется многоотраслевой и многозадачный подход, Дамене отметил, что комиссия определила ведущие учреждения, которые будут нести ответственность за предотвращение соответствующих опасностей.

Заместитель комиссара, тем не менее, подчеркнул, что страна постоянно сталкивается с засухами и наводнениями и в определенной степени с рисками стихийных бедствий в виде оползней, растрескивания земли и землетрясений.