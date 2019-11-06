Сеул, , 19:37 — REGNUM Легализация марихуаны в некоторых штатах США оказывает негативное влияние на проживающих там южнокорейских студентов. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

В 2018 году 11 штатов США и Канада легализовали употребления каннабиса в рекреационных целях, что вызвало беспокойство среди южнокорейцев, чьи дети учатся в Северной Америке. Посольства Кореи в США и Канаде ежедневно принимают десятки телефонных звонков от обеспокоенных родителей. Консульство Кореи в Торонто даже проводит лекции, чтобы рассказать корейским студентам об опасностях употребления марихуаны.

Многие студенты из Южной Кореи, проживающие в США рассказывают о доступности приобретения запрещенных веществ и без рецепта врачей, некоторые даже пытаются ввезти их на родину. Представители туристических фирм заявляют, что южнокорейцы даже начали выбирать для своих детей учебу в Новой Зеландии, где марихуана строго запрещена.