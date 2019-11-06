Сеул, , 19:38 — REGNUM Граждане Южной Кореи чаще стали заключать браки с иностранцами. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Согласно данным службы статистики Южной Кореи, число международных браков выросло на 8,5% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. Всего в 2018 году было заключено 23 773 брака с иностранцами; положительная динамика наблюдается уже два года подряд. Число браков с иностранцами достигло своего минимума в 2011 году, когда правительство Южной Кореи ужесточило правила выдачи виз для мигрантов, супруг или супруга которых является гражданином Южной Кореи.

Наибольшей популярностью пользуются браки с гражданами Вьетнама — около 30%. Второе место заняли выходцы из Китая (21,6%), за ними следуют тайцы с 6,6%. Вместе с ростом числа браков с иностранцами снизилось и количество разводов — на 0,5% до 10,25%. При этом, в международных браках родилось 18 079 детей, что на 2% меньше по сравнению с 2017 годом.