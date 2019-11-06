Аддис-Абеба, , 19:36 — REGNUM Генеральный директор Национальной службы разведки и безопасности Эфиопии (NISS) комиссар Демелаш Гебре-Майкл провел переговоры с руководителем Агентства внешней разведки и безопасности Италии (AISE) Лучано Картой. Обсуждение, которое состоялось в Аддис-Абебе, в основном было сосредоточено на вопросах развития сотрудничества между двумя агентствами, а также на текущей ситуации в области мира и безопасности на Африканском Роге. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Главы двух силовых ведомств также поделились своими мнениями о способах обмена информацией и проведения совместных спецопераций против террористических группировок «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в борьбе с торговлей людьми, трансграничными преступлениями и незаконными финансовыми потоками на Африканском Роге.

Лучано Карта по этому случаю согласился предоставить эфиопской разведке необходимую техническую поддержку и обучающие программы для наращивания способности Эфиопии собирать ценную информацию и противостоять экстремистским высказываниям и подстрекательству в социальных сетях. Обе стороны также договорились сформировать технический комитет для реализации соглашения.