Санкт-Петербург, , 19:01 — REGNUM Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении водителей Павла Микулича и Олега Ходько, каждый из которых обвинялся в нарушении правил дорожного движения, от чего пострадали семь пешеходов на Невском проспекте. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, резонансное ДТП произошло на пересечении Невского проспекта и набережной репки Фонтанки 30 декабря 2018 года. Как установило следствие, в 17:25 Микулич за рулем Subaru Forester нарушил ПДД и продолжил движение по Невскому проспекту на запрещающий сигнал светофора. В то время как Ходько на своем Mercedes Е200 в перпендикулярном направлении попытался проскочить перекресток также на запрещающий сигнал светофора. После столкновения Mercedes занесло и выкинуло на тротуар, где ожидали «зеленый» свет пешеходы. В результате иномарка сбила семь человек, в том числе двоих детей.

Позже выяснилось, что, по данным СМИ, Олег Ходько — сын бывшего крупного петербургского чиновника. Кроме того на его счету значилось более 50 нарушений ПДД только за 2018 год.

Поскольку ДТП вызвало широкий резонанс, расследование обстоятельств аварии было передано в центральный аппарат главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

«Потерпевшие заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемыми, каждый из которых загладил причиненный им вред, принес свои извинения», — проинформировали в суде.

Это же подтвердили и потерпевшие, которые пояснили, что материальных и моральных претензий к обвиняемым они не имеют. После чего судья решил прекратить против водителей уголовные дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело о наезде на пешеходов на Невском проспекте будет расследовать Москва