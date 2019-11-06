Пермь, , 18:39 — REGNUM В Пермском крае после проверки деятельности ГУФСИН по региону приняты кадровые решения, лаконично сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СМИ, кадровые решения коснулись руководства соликамской колонии, где осенью 2019 года был отмечен ряд ЧП.

В отставку отправлен начальник исправительной колонии строгого режима №9 полковник Салим Абдурахманов. Кроме того, контракты расторгли с его заместителем, начальником отдела безопасности и его помощником, информирует издание «Коммерсантъ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре соликамская колония оказалась в центре внимания из-за факта сексуального насилия, которое совершили заключенные в отношении другого осужденного. Позже в колонии произошла массовая драка, в результате которой у более десятка заключенных зафиксированы травмы. По обоим случаям возбуждены уголовные дела. В октябре один из заключенных забрался на вышку с многоэтажный дом и требовал встречи с прокурором. В этом же месяце информресурсы сообщали о суициде на территории соликамской колонии.

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