Санкт-Петербург, , 18:40 — REGNUM Василеостровский районный суд Петербурга отклонил все ходатайства следствия об аресте двух руководителей Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни, подозреваемых в бездействии при незаконном ввозе антиквариата на территорию РФ за взятки, а также подозреваемого в даче этой взятки им. Об этом сообщила 6 ноября объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, во вторник в Петербурге, в рамках «дела контрабандистов» были задержаны три начальника таможни и двое их подчиненных. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статье «Получение взятки».

Под подозрение следователей они попали после обнаружения того факта, что в течение 2018−2019 годов в Петербург на пароме в грузовиках из Финляндии ввозились культурные ценности. Ввезенный под видом «личного использования» антиквариат на деле сбывался за «наличку» в профильных салонах.

Перед судом по избранию меры пресечения предстали главный государственный таможенный инспектор Шкиперского таможенного пункта Никита С., его коллега Дмитрий Д. и Максим Г. Как полагает следствие, 8 августа текущего года С., находясь при исполнении своих служебных обязанностей, лично получил от Г. взятку в размере 28 тысяч рублей. А в октябре он же и Д. получили от Г. 200 евро за устранение препятствий в скорейшем выпуске перевозимых им культурных ценностей.

«Суд следствию в удовлетворении всех трех ходатайств отказал, указав, что материалы уголовного дела судом изучены и приняты к сведению, вместе с тем они не содержат таких данных, которые бы свидетельствовали о невозможности применения в отношении обвиняемых иных мер пресечения», — передаёт пресс-служба суда.

Всем подозреваемым избрана мера в виде запрета определенных действий в течение двух месяцев.

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