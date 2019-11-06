Москва, , 18:27 — REGNUM Зарплата телеведущего Андрея Малахова на Первом канале составляла пятьдесят тысяч долларов в месяц, заявил он в интервью «Осторожно, Собчак».

Владимир] Познер получал больше, Иван Ургант получал больше. Сейчас, учитывая, что я в продакшне, я получаю соизмеримо». Малахов «На Первом я получал в месяц $50 000. [получал больше,получал больше. Сейчас, учитывая, что я в продакшне, я получаю соизмеримо».

Напомним, Малахов проработал на Первом канале 25 лет, с 2001 по 2017 год вёл различные шоу, такие как «Доброе утро!», «Большая стирка», «Пусть говорят». Его увольнение с Первого канала в августе 2017 г. бурно обсуждалось в СМИ.

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