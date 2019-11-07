Москва, 7 ноября 2019, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 7 ноября: немцы начали карательную операцию в районах Белоруссии.
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7 ноября 1942 года немцы начали карательную операцию «Альберт I» против партизан и населения Узденского и Копыльского районов Белоруссии, каратели понесли большие потери.
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