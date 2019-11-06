Екатеринбург, , 18:27 — REGNUM Более 70 учебных учреждений Свердловской области изменили свой режим работы из-за распространения ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на карантин полностью закрыли одну школу и три детских сада. Частично были закрыты 65 детских садов (там приостановили работу 73 групп) и пять школ (закрыто пять классов).

Также в регионе объявили карантин по пневмонии в семи классах семи школ и в одном детском саду (закрыта одна группа).

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировали около 20 тысяч 800 случаев заболевания ОРВИ. Это меньше на 7% уровня позапрошлой недели.

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