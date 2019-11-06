Черкесск, , 18:13 — REGNUM Группа школьников из Карачаево-Черкесии отправилась в путешествие по «Золотому кольцу». В составе делегации 40 человек. В поездке детей сопровождают сотрудники центра дополнительного образования детей, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

В ходе поездки школьники из Карачаево-Черкесии посетят такие города, как Москва, Сергиев-Посад, Ярославль, Ростов Великий и Переславль-Залесский. Это один из наиболее популярных маршрутов, включенных в проект развития и изучения культурного наследия России. Он разработан по поручению президента РФ Владимира Путина.

Напомним, 11 октября 2012 года было подписано поручение президента РФ «О разработке комплекса мер по организации экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования в целях популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России».

Документ определяет задачи по развитию детско-юношеского и молодежного туризма, в том числе, в части организации экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных учреждений.