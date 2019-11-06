Ростов-на-Дону, , 18:12 — REGNUM В Ростовской области в период с 28 октября по 3 ноября 2019 года зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель на 5,9% показателя предыдущей недели. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Ростове-на-Дону за этот же период зарегистрировано более 2,9 тыс. случаев, что на 4,1% меньше, чем неделей ранее.

В настоящее время прививки против гриппа на Дону сделали почти 2 млн человек — 47,2% от численности всего населения Ростовской области.