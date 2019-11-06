Никосия, , 17:46 — REGNUM «Золотые» паспорта гражданина Кипра, выданные властями «по ошибке», могут быть аннулированы, заявил президент страны Никос Анастасиадис, сообщает Associated Press.

Анастасиадис «Мы должны признать ошибки в некоторых вопиющих случаях, когда паспорта не должны были выдаваться».

Глава Кипра пояснил, что лишиться гражданства могут те инвесторы, которые получили его на слишком мягких условиях.

На текущий момент уже решается вопрос о лишении гражданства 26 человек, среди которых девять являются гражданами России.

Напомним, на Кипре действует программа получения гражданства в обмен на крупные инвестиции. В начале года требования к получению «золотых паспортов» были ужесточены.

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