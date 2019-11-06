Екатеринбург, , 17:45 — REGNUM За прошедшую неделю в Свердловской области выявили около 20 тысяч 800 случаев заболевания ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Показатели снизились по сравнению с периодом позапрошлой недели на 7%. Нынешние цифры ниже уровня эпидпорога на 4%.

Чуть меньше половины всех случаев зарегистрировали в Екатеринбурге (9 тысяч 900 человек, ниже показателей позапрошлой недели на 11%).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец сентября 2019 года лишь 17% свердловчан поставили себе прививку от гриппа. Было проведено 715 тысяч прививаний.

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