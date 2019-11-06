Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Конституционный суд (КС) РФ обязал власти Коми изменить местные законы, которые ограничивают права местных жителей на проведение публичных акций в центре республиканской столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сыктывкар. Стефановская площадь Александр Ванеев © ИА Красная Весна

Согласно решению суда, власти не вправе отказывать в проведении публичных мероприятий на Стефановской площади в Сыктывкаре, а также в радиусе 50 метров от входа в органы государственной власти и госучреждений Коми на основании общего запрета, прописанного в региональном законе.

Ранее в Конституционный суд поступили жалобы от двух жительниц республики Коми. Одна из них пыталась организовать в 2017 году молебен в память о жертвах Большого террора в СССР 1937−1938 годов на месте разрушенного 85 лет назад Свято-Стефановского собора в Сыктывкаре. Но администрация города не согласовала мероприятие, поскольку региональным законом Стефановская площадь была отнесена к местам, в которых императивным образом запрещается проведение каких-либо собраний, митингов, демонстраций и шествий.

По решению КС РФ, отказывая жителям республики в проведении мирных акций, местные власти «вышли за пределы законодательных полномочий субъектов РФ», а решения республиканских судов, отказавших заявителям в жалобах на действия местных властей, подлежат пересмотру. Более того, получившие отказ в проведении мероприятий могут получить компенсацию за вышеуказанные отказы.

Добавим, что негласные запреты проведения митингов на центральных площадях действуют и в других регионах. Власти Архангельска, где за последний год прошли десятки «антимусорных» митингов, ни разу не позволили горожанам выразить свой протест на центральной площади. Поводом для отказа становились то внезапный ремонт тротуаров, то организация городских праздников. Впоследствии это привело к тому, что жители Архангельска вышли на несогласованный митинг-шествие, частично перекрыв движение на главном проспекте.

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