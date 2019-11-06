Рязань, , 17:41 — REGNUM В Рязанской области руководитель коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ущерб бюджетной системе РФ превосходит 100 млн рублей. По ходатайству следователя на имущество организации наложен арест, сообщили 6 ноября в пресс-службе Управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в 2013 — 2014 годах руководитель общества с ограниченной ответственностью использовала формальный документооборот и создала видимость осуществления деятельности через подконтрольные коммерческие структуры. Её фирма организовала фактическое производство пива и реализовывала продукцию различным хозяйствующим субъектам. Эта схема подразумевает уклонение от обязанности исчислять и уплачивать акциз. В бюджет государства не поступило более 100 млн рублей.

Чтобы обеспечить исполнения приговора в части гражданского иска, следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество организации-должника. Суд удовлетворил прошение, арестованная собственность оценена на сумму свыше 107 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.