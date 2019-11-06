Хельсинки, , 17:24 — REGNUM Почти 960 тысяч случаев ошибочных расчётов при растаможивании допустила финская таможня из-за неверных курсов валют, передаёт 6 ноября Yle.

Уточняется, что финская таможня при растаможивании использовала курсы валют, которые были взяты не у Европейского центробанка, а с сайта частного банка. Период, в течение которого были допущены ошибки, длился с 1 мая 2016 г. по 30 июня 2019 г.

За ввоз товаров в Финляндию таможенники по ошибке взимали пошлины и налоги с оборота на полтора-два с половиной процента больше, чем нужно. Ошибки касались 25 национальных валют, среди которых оказался и российский рубль, а также доллар, юань, крона.

Ошибка была замечена одним из клиентов. Теперь таможенники должны будут выплатить €11,5 млн.

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