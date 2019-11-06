Нальчик, , 17:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержан житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в краже денег у банка в особо крупном размере. Преступление было совершено два года назад. Задержание подозреваемого было произведено 4 ноября 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Установлено, что в 2017 году в одном из банков республики было похищено 1,800 млн рублей. Неизвестный, получив мошенническим способом доступ к дистанционному обслуживанию клиента банка, по двум платежным поручениям перевел указанную сумму на расчетный счет подставной организации.

При обыске у злоумышленника были обнаружены и изъяты печати различных организаций, СИМ-карты, телефоны, оргтехника. В настоящее время 34-летний мужчина помещен в СИЗО. Расследование уголовного дела по факту кражи в особо крупном размере продолжается.