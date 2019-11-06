Березники, Пермский край, , 17:20 — REGNUM В пермском городе Березники четверо сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» осуждены за гибель троих рабочих. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

Под судом оказались технологу агрегата, механик, а также два начальника смены в одном из цехов. Они признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое и повлекло гибель рабочих.

Трагедия произошла утром 6 мая. Следователи выяснили, что обвиняемые поручили работникам отремонтировать ёмкость высотой 11,5 метра. В ходе ремонта проводились и огневые работы. Во время них произошла детонация. Крыша ёмкости была разрушена. В этот момент наверху находились трое рабочих. Все они погибли.

Технолог и два начальника смены получили по три года в колонии-поселении. осуждён условно к 2, 5 годам. Приговор пока не вступил в силу.

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