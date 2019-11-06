Копенгаген, , 17:37 — REGNUM Налоговое управление Дании по ошибке направило 111 000 гражданам письма, в которых говорится о намерении ведомства заново проверить их годовую налоговую отчетность.

В письмах также говорится, что новые данные относительно налоговых отчислений и социальных выплат для заботы о ребенке демонстрируют, что некоторые граждане не уплатили часть налогов и не дополучили суммы по социальным выплатам. Однако ничего из этого не соответствует действительности. Заместитель директора Налогового управления Каролине Клаксвиг заявила, что произошла ошибка. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

«Ошибка будет исправлена в лучшем случае 6 ноября, поэтому гражданам не нужно ничего предпринимать», — сообщила Клаксвиг. По информации налогового ведомства, данная ситуация сложилась из-за того, что организация Udbetaling Danmark (Выплаты Дании) направила в Управление неправильную информацию о налогоплательщиках.