Копенгаген, , 17:42 — REGNUM В новом отчете, подготовленном на средства ЕС турецким исследовательским центром Seta, утверждается, что Дания — исламофобская страна. Целью отчета под названием European Islamophobia Report 2018 является укрепление диалога и солидарности между Европой и Турцией.

Касательно Дании в документе, в частности, говорится, что за последние годы в политике страны преобладали «ущемляющие права мусульман взгляды», а также что проводилась кампания для изоляции той части общества, которая исповедует ислам. В отчете утверждается, что Дания из демократии превратилась в «этнократию» из-за принятия дискриминационных и антиисламских законов. Исследовательский центр, готовивший отчет, имеет связи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. ЕС выделил на проведение данного исследования 150 тысяч долларов. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод «пришел в ярость» из-за опубликованного отчета. Глава датского ведомства, в частности, написал: «Разумеется, ЕС не должен тратить деньги на финансирование всяких турецких неправительственных организаций, которые пишут об исламофобии в Европе и в Дании».