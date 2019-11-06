Москва, , 17:58 — REGNUM После запуска первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) поезда Аэроэкспресса» в «Шереметьево» будут отправляться из Одинцова. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на генерального директора «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

С июля 2019 года маршрут «Аэроэкспресса» из Одинцова до аэропорта «Шереметьево» работает в пробном режиме. Ежедневно на этом участке курсирует по 2−3 поезда. С момента запуска МЦД-1 все поезда «Аэроэкспресса» будут следовать по данному участку.

При этом тарифы МЦД будут действовать только на участке между Одинцовом и Белорусским вокзалом. Затем поезд будет следовать до Шереметьево по той же схеме и расценкам, что и сейчас, но с двумя остановками — к станции Окружная на МЦК добавится Савеловский вокзал.

Отметим, что запуск МЦД-1 анонсирован на 21 ноября 2019 года.

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