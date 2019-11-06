Владикавказ, , 17:07 — REGNUM Преступление в налоговой сфере в особо крупном размере выявлено в Северной Осетии. В его совершении подозревают директора одного из коммерческих предприятий региона. Общая сумма ущерба, нанесенного его действиями, оценивается в 45 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР по РСО-Алании

По данным следствия, 37-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью в течение двух лет (2017 и 2018 г.г.) предоставлял в налоговую инспекцию города Владикавказа недостоверные сведения о налоге на добавленную стоимость. В итоге ему удалось незаконно уклониться от уплаты налога на сумму около 45 млн рублей.

Глава компании попал под уголовное преследование. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления.