Омск, , 17:04 — REGNUM Делегация из Казахстана может принять участие в молодежном форуме «Каспий», который ежегодно проводится в Дагестане. С такой инициативой на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске выступил дагестанский министр по делам молодежи Камил Саидов, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе ведомства.

«Предложил направить делегацию Казахстана в качестве участников молодежного форума «Каспий-2020». В 2012 году казахская молодежь уже приезжала в Дагестан, и связь с ребятами поддерживается до сих пор», — сказал министр по итогам совещания с участием руководителей региональных органов исполнительной власти двух стран, ответственных за реализацию молодежной политики.

Напомним, международный молодежный форум «Каспий» проводится в Дагестане с 2011 года. В текущем году форум проходил в сентябре в Карабудахкентском районе республики. В его работе приняли участие около 700 человек из 17 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 ноября, в Омске стартовал XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Впервые в программу саммита включили форум молодежных лидеров двух стран. По его итогам планируется заключение договора о сотрудничестве российских и казахских молодежных организаций.

Читайте также: Россия и Казахстан: приграничное сотрудничество — трансляция