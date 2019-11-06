Анкара, , 17:05 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщило, что в рамках водворения внутренней безопасности местное командование внутренних войск провело в сельской местности провинции Диярбакыр контртеррористическую операцию при поддержке с воздуха.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в ходе огневого контакта подразделения внутренних войск провинции Диярбакыр нейтрализовали 3-х боевиков Рабочей партии Курдистана. По имеющимся данным, операции в регионе продолжаются.

Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией, помимо Турции, США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.