Волгоград, 6 ноября 2019, 16:52 — REGNUM Актовые и спортзалы школ нужно задействовать в спортивном и культурном досуге всех жителей сёл или городских микрорайонов, считает губернатор Белгородской области Евгений Савченко. При этом необходимо предусматривать отдельные входы в эти помещения. Об этом глава региона написал 6 ноября на своей странице в социальной сети.
Площадки должны быть задействованы не только в учебно-воспитательном процессе детей. Материально-техническая база актовых и спортивных залов позволяет организовывать здесь мероприятия для всех граждан.
Отметим, что в Белгородской области школьные стадионы уже реконструируют с учётом доступности занятия спортом для всех граждан.