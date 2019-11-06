Волгоград, , 16:52 — REGNUM Актовые и спортзалы школ нужно задействовать в спортивном и культурном досуге всех жителей сёл или городских микрорайонов, считает губернатор Белгородской области Евгений Савченко. При этом необходимо предусматривать отдельные входы в эти помещения. Об этом глава региона написал 6 ноября на своей странице в социальной сети.

Площадки должны быть задействованы не только в учебно-воспитательном процессе детей. Материально-техническая база актовых и спортивных залов позволяет организовывать здесь мероприятия для всех граждан.

«Праздники, фестивали, соревнования — вариантов множество. Проблема в том, что не каждый зал удобен для этого. Поручил уже со следующего года при ремонте и строительстве школ обращать внимание на вопросы доступности объектов для населения. Предусмотреть отдельный вход, где это возможно, гардеробные, санузлы и т.д. Активные, творческие, спортивные белгородцы получат новые «точки притяжения», — написал губернатор.

Отметим, что в Белгородской области школьные стадионы уже реконструируют с учётом доступности занятия спортом для всех граждан.