Покров, Владимирская область, , 16:48 — REGNUM В федеральном казенном учреждении ИК-2 УФСИН России по Владимирской области в городе Покров нашли многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, проверку там провели из-за пожара, который произошёл недавно в одной из хозяйственных построек.

В нескольких жилых помещениях, в прачечной и в коридоре дежурной смены не работала автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей. Цеха двух производственных зон вообще не были оборудованы пожарной автоматикой и системой оповещения, необходимой для их категорий взрывопожарной и пожарной опасности. В отношении юридического лица было подготовлено постановление по делу об административном правонарушении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Зато нарушений требования пожарной безопасности не нашли в павильоне, который загорелся в ночь на 31 октября. Помещение используется в качестве склада, и осуждённые в нем не работают. Для выяснения причин пожара назначена экспертиза. Как уже сообщало ИА REGNUM, в исправительной колонии на улице Франца Штольверка загорелась крыша одной из производственных построек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал. Местные СМИ со ссылками на собственные источниками сообщали, что павильон используется в качестве мастерской.

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