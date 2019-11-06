Ульяновск, , 16:46 — REGNUM В Ульяновске пройдут очередные антитеррористические учения, которые назначены на 7−8 ноября, сообщает администрация областного центра.

По данным мэрии, в связи с прохождением автотранспорта силовых ведомств и спасательных служб 7−8 ноября будут вводиться «кратковременные ограничения» движения в Заволжском районе Ульяновска. В первый день ограничения будут действовать три часа, с 14 до 17, во второй — 6,5 часа, с 9:30 до 16 часов.

В администрации уточняют, что ограничения будут действовать на перекрёстках Димитровградского шоссе с проездом Заводским и улицей Шофёров, улиц Шофёров и Краснопролетарской. На данных участках будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учения прошли 7 августа 2019 года в Железнодорожном районе Ульяновска, их цель — отработать действия по пресечению условного теракта. По данным спасателей, региональным оперативным штабом на территории котельного цеха филиала ПАО «Т Плюс» «отработаны действия по пресечению условного террористического акта». До этого тактико-специальное учение было проведено 7 июня 2019 года на территории международного аэропорта «Ульяновск-Восточный». В нём приняли участие более 700 человек.

Отметим, 25 марта в Ульяновске прошло совместное учение Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Это было первое совместное учение в 2019 году.

Напомним, в России проходит завершающий этап военных учений подразделений Росгвардии. Руководство войск отрабатывает управление частями.