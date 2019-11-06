Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Новый жилой дом, построенный за Московским вокзалом, изменил перспективы улиц в исторической части Петербурга. Речь идет о завершении строительства восьмиэтажного здания под названием «Дом у Невского» в Полтавском проезде, 3.

Как отмечает петербургское издание «Канонер», появление этого дома изменило перспективу Миргородской улицы. Раньше ограда Феодоровского собора в виде краснокирпичной крепостной стены и двухэтажное историческое здание завершали перспективу улицы, являясь доминирующим элементом, но теперь «Дом на Неве» возвышается над ними, меняя облик ансамбля собора.

Слева от восьмиэтажки стоит трехэтажное здание — Невский проспект, 85, а справа находится двухэтажный дом — Полтавская улица, 7. Тем не менее, власти высоту в 8 этажей для новостройки согласовали. Разрешение на строительство было получено в 2015 году компанией, входящей в группу RBI.

Заметим, чтобы построить жилой дом, пришлось снести дореволюционные склады Буфеева в Полтавском проезде, памятником они значились.

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