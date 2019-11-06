Ополе, Польша, , 16:43 — REGNUM 1000 злотых (около 20 000 рублей) штрафа должен будет заплатить 29-летний польский гражданин Томаш А., который в апреле 2019 года сорвал таблицу с гербом Украины с фасада здания консульства в Ополе. Мужчина также должен будет покрыть траты на ремонт. Об этом сообщает агентство новостей TVN 24, ссылаясь на решение суда от 6 ноября.

«Томаш А., 16 апреля 2019 г., действуя открыто и без причины, проявляя при этом вопиющее пренебрежение нормами законодательства, снял герб заграничного государства, то есть герб Украины, помещенный на доске, прикрепленной к стене при входе в здание консульства Украины, находящегося на улице Краковская, дом 9 города Ополе», — зачитала обвинительный акт в зале суда прокурор.