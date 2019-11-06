Новосибирск, , 16:33 — REGNUM В Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата в Москве сегодня, 6 ноября, состоялась торжественная церемония передачи частицы Вечного огня для обновлённого мемориального комплекса «Монумент Славы» Новосибирска. Частицу Вечного огня передали мэру Новосибирска Анатолию Локтю, который уже поделился видео в своём Instagram. Капсулу Локтю вручил солдат Почётного караула, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В мероприятии также участвовали народный артист СССР Василий Лановой, депутаты Государственной Думы РФ от Новосибирской области, представители Новосибирского землячества, ветеранских организаций Новосибирска, полномочного представителя президента России в Сибири и другие новосибирские чиновники.

«Впервые за 52 года мы реконструировали Монумент Славы — в рамках подготовки к юбилею Победы и «Эстафеты патриотизма поколений» восстановили его в соответствии с задумкой автора проекта Александра Чернобровцева, — отметил Локоть. — После реконструкции Вечный огонь не горел всего несколько месяцев. Было принято решение взять его частицу в Москве у Кремлёвской стены».

Отметим, что на пилонах мемориального комплекса в Новосибирске — более 30 тысяч имён воинов-сибиряков и каждый год это число увеличивается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в 11:20 (время местное) от завода имени Чкалова в Новосибирске начнёт движение бронетранспортёр, который доставит частицу Вечного огня на Монумент Славы.

Читайте ранее в этом сюжете: Вечный огонь из Москвы провезут по Новосибирску на бронетранспортёре