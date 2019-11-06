Ставрополь, , 16:33 — REGNUM Детские сады с ясельными группами построят в селе Ивановском и поселке Прогресс в Ставропольском крае в рамках нацпроекта «Демография». На это в сумме будет направлено 136,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

В селе Ивановском Кочубеевского района запланировано строительство двухэтажного детского сада-яслей на 140 мест. На создание дошкольного учреждения планируется потратить около 96 млн рублей, из них 15,6 млн рублей пойдут на закупку оборудования. Подрядная организация уже приступила к работе.

В поселке Прогресс Кировского городского округа на территории действующего детского сада «Теремок» построят новый одноэтажный корпус с ясельными группами на 30 мест. Объем затрат на объект составит порядка 40,5 млн рублей, из них свыше 8,1 млн рублей — на оборудование и оснащение. Подрядчик уже начал на участке демонтаж существующих ветхих построек.

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