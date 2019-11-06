Сочи, Краснодарский край, , 16:30 — REGNUM Учебный кластер для одарённых детей, который возводится в Сочи Краснодарского края на территории «Сириуса», на данный момент готов на 30%, сообщили ИА REGNUM.

Строительство общеобразовательного комплекса стартовало в августе 2019 года. По проекту, на участке площадью 62,89 тыс. кв. метров планируется построить школу на 1100 мест, плавательный бассейн, а также детский сад на 360 мест. В настоящее время на строительной площадке ведутся работы, срок сдачи объекта — декабрь 2020 года.

«Все объекты социальной инфраструктуры находятся в зоне особого контроля краевой власти и главы региона. Талантливые дети, которые приедут сюда учиться со всей России, получат самые лучшие возможности для творческого роста, реализации своих способностей», — отметил первый заместитель главы региона Андрей Алексеенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строящийся в Сочи Имеретинский лицей станет частью научно-технологического центра, создаваемого на базе «Сириуса».

"Считаю необходимым создать в нём условия для постоянного проживания и обучения воспитанников «Сириуса», а также мотивированных и проявивших высокие способности школьников города Сочи и Краснодарского края, других регионов России», — отметил при посещении «Сириуса» 6 августа президент Владимир Путин.