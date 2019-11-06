Сочи, Краснодарский край, 6 ноября 2019, 16:30 — REGNUM Учебный кластер для одарённых детей, который возводится в Сочи Краснодарского края на территории «Сириуса», на данный момент готов на 30%, сообщили ИА REGNUM.
Строительство общеобразовательного комплекса стартовало в августе 2019 года. По проекту, на участке площадью 62,89 тыс. кв. метров планируется построить школу на 1100 мест, плавательный бассейн, а также детский сад на 360 мест. В настоящее время на строительной площадке ведутся работы, срок сдачи объекта — декабрь 2020 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, строящийся в Сочи Имеретинский лицей станет частью научно-технологического центра, создаваемого на базе «Сириуса».