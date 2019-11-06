Астрахань, , 16:30 — REGNUM В Астрахани новый центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе частной клинической больницы «РЖД-Медицина». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Центр оснащён компьютерным и магнитно-резонансным томографами, а также ультразвуковыми аппаратами, которые позволят с высокой точностью диагностировать заболевания на разных стадиях, проводить противоопухолевую лекарственную терапию в условиях дневного стационара, а также — восстановительную и корригирующую терапию.

Специалисты центра могут назначать противоболевую терапию и вести диспансерное наблюдение за онкологическими больными. По мнению областных властей, центр повысит качество и доступность специализированной медицинской помощи в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».