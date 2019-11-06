Чебоксары, , 16:21 — REGNUM В Чувашии и Ульяновской области прокуратура разбирается в особенностях работы межведомственных комиссий, которые дают заключения о пригодности многоквартирных домов для проживания или относят их к аварийным. В чувашском Новочебоксарске надзорный орган выявил, что по одному из домов заключение было принято по итогам «визуального осмотра», а в Ульяновске комиссия сочла дом пригодным «без проведения дополнительного обследования и мотивированного обоснования», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Новочебоксарске после вмешательства прокуратуры отменено заключение межведомственной комиссии об отказе в признании аварийным жилого дома по улице Коммунистическая. В ведомстве при рассмотрении жалобы жильцов установили, что комиссия в апреле 2019 года при вынесении решения провела «визуальный осмотр конструкции жилых помещений», при этом оборудование и специальные замеры не проводились.

Суд удовлетворил требование прокуратуры о признании незаконным решения комиссии, обязав провести повторное обследование. Решение суда не вступило в законную силу.

В Ульяновске надзорный орган вступился за жильцов дома № 46 по улице Карла Маркса. Межведомственная комиссия пришла к выводу об отсутствии оснований для признания дома непригодным для проживания. В то время как прокуратура установила, что данное решение «принято без проведения дополнительного обследования, и данный документ не содержал мотивированного обоснования». Согласно экспертному заключению, дом не пригоден для проживания.

«Обнаружены разрушения облицовочной штукатурной части фасада по всему периметру, ветхое состояние стропильной системы крыши, признаки загнивания, отсутствие отмостки, отклонение стен от горизонтали, деформации конструкций, наличие трещин на наружных стенах», — отмечают в прокуратуре Ульяновской области.

Суд удовлетворил исковое заявление о признании заключения межведомственной комиссии незаконным, обязав мэрию Ульяновска рассмотреть вопрос о признании дома аварийным и подлежащим сносу.