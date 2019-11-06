Вашингтон, , 16:13 — REGNUM В сеть выложили геймплейный ролик предстоящей игры Diablo IV, в котором показана игра за такого персонажа как варвар. Видео было выложено 6 ноября на портале PC Gamer.

Его длительность составляет более 24 минут. Поклонники популярной игровой серии Blizzard могут увидеть, какими способностями будет обладать этот класс и с какими монстрами придётся столкнуться персонажам.

Blizzard анонсировала Diablo IV 1 ноября 2019 года на своём ежегодном фестивале BlizzCon. Стоит отметить, что тода компания также представила геймплейный ролик, в котором были показаны способности героев различных классов.

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